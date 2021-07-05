Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Işıkçı, Ngaundere şehrini ziyaret etti
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Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Işıkçı, Ngaundere şehrini ziyaret etti

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Işıkçı, Ngaundere şehrini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun'da Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Adamawa Bölgesi'nin yönetim merkezi Ngaoundere şehrine ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun'da Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Adamawa Bölgesi'nin yönetim merkezi Ngaoundere şehrine ziyarette bulundu.

Ngaoundere Sultanı Mohamadou Hayatou İssa'nın davetlisi olarak gittiği bölgede Büyükelçi Işıkçı, Bölge Valisi Kildadi Taguike, Belediye Başkanı Bobbo Salihou ve Bölge Konsey Başkanı Mohammedou Dewa ile görüştü.

Sultan Hayatou İssa ile ikili görüşmesinde Işıkçı, Ngaoundere şehriyle ilişkileri özellikle ekonomik anlamda artırmayı planladıklarını vurgulayarak Türk yatırımcıları, bölgede yatarım yapması için teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Işıkçı, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Ngaundere şehrine gerçekleştirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Işıkçı onuruna verilen yemeğin ardından düzenlenen gösterileri izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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