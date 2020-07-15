Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde "15 Temmuz" etkinliği - WASHINGTON
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde "15 Temmuz" etkinliği - WASHINGTON

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde, yabancı ülke temsilcilerinin de yer aldığı tören düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde
15.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:40

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde, yabancı ülke temsilcilerinin de yer aldığı tören düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz gecesi yaşananların derlendiği sinevizyon gösterimi yapıldı.

15 Temmuz şehitlerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, KKTC ve Azerbaycan büyükelçileri de katıldı.

Amerika Diyanet Merkezi İmamı Mehmet Ali Aracı da etkinliğin başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşları andığını ve gazilere minnet duygularını ifade ettiğini vurgulayarak, "Allah, Türkiye'ye bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz, Türk halkının 'Ben istikbalime dışarıdan bir müdahaleye izin vermem. Ben, ülkemin geleceğine yönelik kendi tercihimi kendim yaparım, hiç kimsenin bir tercihi empoze etmesine izin vermem' demesinin yıl dönümüdür.

Bu, daha önce yaşadığımız askeri darbelerden farklı olarak Türk halkının 'Ben, liderimi teslim etmem, ben ülkemin geleceğini dışarıdan alınan emirlerle gerçekleştirilen harekatlar sonucunda başkalarının eline teslim etmem' demesinin yıl dönümüdür."

FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi için ABD'ye 85 klasör belge verildi

Törenin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin AA ve TRT muhabirlerine değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Türkiye'nin bu konuda gerekli tüm belgeleri Amerikan makamlarına verdiğinin altını çizdi.

Amerikan makamlarının, Türkiye'nin gönderdiği dosyaları incelediğini söylediğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bunun bu kadar uzun sürmemiş olması lazım. 70 yıllık bir müttefik, bir terörist darbe girişimine maruz kalmıştır. 251 can kaybetmiştir, 2 binin üzerinde insan, birçoğu kalıcı olmak üzere, sakat kalmıştır. Bunun bir karşılığının olması gerekir. Bunun karşılığı da o darbenin arkasında olduğu konusunda hiçbir tereddüt olmayacak şekilde gerçekleri ortaya koyan belge ve bilgileri kendilerine teslim ettiğimiz Amerikan makamlarının bu kişiyi Türkiye'ye göndermeleri ile olacaktır."

Kılıç, FETÖ ile ilgili ABD'de birtakım ciddi soruşturmalar yapıldığını ve bazı eyaletlerde, FETÖ'nün okul açma taleplerinin reddedildiğini belirtti.

ABD'nin yayımladığı bu yılki "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun 22'nci sayısında, Türkiye'nin girişimleri sonucu "FETÖ" konulu bir değerlendirme yapmaktan kaçınılmasına ilişkin ise Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dini Özgürlükler Komisyonunun yazdığı rapor, benim için çok önemli değil. Sonucu görmek lazım. Biz o sonucun elde edilmesi için gereken 85 klasör belge verdik Amerikan makamlarına. O çerçevede somut bir adım atılması lazım. Bundan sonraki raporunda inşallah (Gülen) 'Türkiye'ye iade edilmiştir' yazar."

Kaynak: AA

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