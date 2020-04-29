Türkiye'nin tıbbi yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
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Türkiye'nin tıbbi yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Türkiye'nin tıbbi yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
29.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:51

Türkiye'nin, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

KOLİLERİN ÜZERİNDE MEVLANA'NIN SÖZLERİ DE YER ALDI

Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.

TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

Türkiye'nin, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ABD'ye gönderilecek tıbbi yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydeden Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk, mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin tıbbi yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler

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