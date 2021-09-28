Türkiye'nin tek zürafa iskeleti, Elazığ'daki Anatomi Müzesi'nde

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Müzesi'nde 50'den fazla yabani ve evcil hayvan türünün anatomik yapıları sergileniyor. Müzede Türkiye'de tek olan zürafa iskeleti de bulunuyor.

Elazığ'da 40 yıl önce Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nce kurulan Anatomi Müzesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katkılarıyla 50'den fazla hayvan türünü içinde barındırıyor. Müzede Türkiye'de tek olan 5,5 metre uzunluğundaki zürafa iskeleti de sergileniyor. Veteriner hekimlere eğitim vermek amacıyla kullanılan müze, aynı zamanda ziyaretçilere de açık. Müzede hayvanların hareket, dolaşım ve sinir sistemleri ile maketler ve plastinasyon örnekleri de bulunuyor.

Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz da müzenin yıllar geçtikte daha da zengin hale geldiğini belirterek, "Burada sadece iskelet yok. Görsel zenginlik oluşturması için, maketler, bunun yanında plastinasyon örneklerimiz var. Zürafa iskeletimiz giriştedir. Buraya sığmadığı için onu ayağa kaldırdık, 5,5 metre uzunluğunda."