Türkiye'nin Süper Valisi Yazıcıoğlu Unutulmuyor
Görev süresinde yaptığı çıkışları, hantal bürokrasiye tepkisi ve hizmet aşkıyla “Süper Vali” olarak hafızalara kazınan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Söke’deki kabri başında dualarla anıldı.
Görev süresinde yaptığı çıkışları, hantal bürokrasiye tepkisi ve hizmet aşkıyla "Süper Vali" olarak hafızalara kazınan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Söke'deki kabri başında dualarla anıldı. 2003 yılında geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu, aradan geçen 14 yıla rağmen unutulmuyor.
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ikindi namazı sonrası Söke Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başındaki anma törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kaymakam Vekili Muammer Aksoy'un yanı sıra merhum Yazıcıoğlu'nun başta kız kardeşleri Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Selma Özcan ve emekli eğitimci Selma İleri başta olmak üzere Yazıcıoğlu Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun aranmadığı, anılmadığı zamanın olmadığını söyleyen kardeşi Dr. Selma Özcan; "İnsanların beyinlerine öyle güzel kazındı ki; herkesle dost, herkesle yakın, içindeki dışında olan, düzen karşıtı, yeri geldiğinde eleştiren yeri geldiğinde onaylayan başka bir insandı. Recep Yazıcıoğlu; pek çok insanın, gencin bugün hala örnek aldığı biri. Sağ olsunlar her yıl anmalarda bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman için kabristana ne zaman gelsek mezarı başında mutlaka birileri oluyor. Böylesi bir iz bırakmak gerçekten hem zor hem de çok güzel bir olgu" dedi.
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Erzincan görevi sırasında o dönem Kaymakam olarak birlikte mesai arkadaşlığı yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; "Birlikte mesai yapma bahtiyarlığına erişmiş biri olarak Vali Recep Yazıcıoğlu bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Benim için onun vefatının yıldönümünde konuşmak çok kolay bir şey değil. Mesai arkadaşlığının dışında bizim üzerimizde bir baba, bir ağabey gibi emeği olan birisi. Rahmetli Valimiz Yazıcıoğlu sıra dışı bir insandı. Mülki idarede eşine rastlanır biri değildi. Bize mesleğimizde ve insanlık adına da ışık tuttu. Onun gösterdiği yol Türkiye'de bir takım şeylerin değişmesinde etkin olmuştur. Birlikte çok güzel hizmetler yaptık. Kendisinin konu olduğu Ayşe Kulin'in 'Köprü' adlı kitabının kapağında da sayın Valimizle birlikte yer aldık. Buda benim için ayrı bir gurur ve onur" diye konuştu.
Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Ahmet Yayla tarafından dua yaptırıldı. Katılımcılar tarafından merhum Vali Yazıcıoğlu'nun kabrine çiçek bırakıldı. - AYDIN