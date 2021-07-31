TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
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TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (60), Üç sene oldu ama acım dinmiyor. Buraya gelip onlarla konuşuyorum. Torunumu en son olaydan 15 gün önce kucağıma almıştım. İyi bir çocuktu dedi.

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille, eşi, astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde kabirlerinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Necati Aktan, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kardeşleri ile ilçe protokolü katıldı. Kızı ve torunun kabirlerini ziyaret eden Suudiye Demir, mezar taşlarında bulunan fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü. Törende Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Kaymakam Necati Aktan, mezarlara su dökerek gül bıraktı. Yakınları ile birlikte şehitliğe gelen çocuklar da şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın mezarını çiçeklerle süsledi.

'BURAYA GELİP ONLARLA KONUŞUYORUM'

Acısının hep taze olduğunu belirten Suudiye Demir, 3 sene oldu acı yine aynı acı. Acısı hiç bitmiyor. 3 senedir her zaman geliyoruz. Ziyaretimiz ve acımız hiç bitmiyor. İntikamımızı askerlerimiz, devletimiz alıyoruz. İnşallah teröristlerin kökünü kurutacaklar. Allah teröristleri kahretsin. Kızım şehit olduğu için gururlanıyorum ama acım hiç bitmiyor dedi.

Torunu Bedirhan Mustafa'yı en son olaydan 15 gün önce kucağına aldığını belirten Demir, Ölmeden 15 gün önce görmüştüm. Bedirhan'ı kucağıma aldım, gezdirdim. Evlerini taşırken ben çocuğa baktım. Güzel bir çocuktu. Buraya her gelişimde üzüntü hissediyorum. Onlarla dertleşiyorum, konuşuyorum. Ben onlarla konuşuyorum da onlar bana cevap vermiyor. Mezar taşlarına oturup, geri eve dönüyorum. Onlarsız hayat zor geçiyor. Bir anneye kolay geçer mi evlatsız hayat. Ailemin hepsine çok zor geliyor dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK'

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan ise, Gerçekleşen bu elim olay yüreğimizi dağladı. Devletimizin terörler mücadelesi kararlılıkla devam edecektir. Buradan ele kanlı ve bebek katili terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Şehit Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı.

Şehit Nurcan Karakaya'nın yakın arkadaşı Malike Caymaz, Nurcan'ımın manevi ablasıyım. Nurcan benim küçük kardeşim gibi. Çok sevdiğim birisiydi ve bir isim altında çok şeydi. Yaşına rağmen anlayışlı, sevgi dolu ve sevecen bir insandı. Onu kaybettiğime hala inanamıyorum. Sadece şahadete erdiği gün değil onu her gün hatırlıyoruz. O unutulacak birisi değil diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN ŞEHİT BEBEĞİ BEDİRHAN VE ANNESİ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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