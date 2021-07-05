Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Haber, Türk diploması dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin başarılı diplomatları arasında yer alan Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"MAALESEF BUGÜN KAYBETTİK"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı