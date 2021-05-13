Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Vondracek'i ziyaret etti
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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Vondracek'i ziyaret etti

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Vondracek'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Radek Vondracek ile iki ülke arasındaki parlamenter diplomasinin geliştirilmesi yönünde atılabilecek adımları ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Radek Vondracek ile iki ülke arasındaki parlamenter diplomasinin geliştirilmesi yönünde atılabilecek adımları ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Prag Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ikili görüşmede Çekya ve Türkiye arasında ticaret hacminin hedeflenen 5 milyar dolara yükseltilmesi hususunun değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası ticarette büyük sorunlar yaşandığı kaydedilerek, Büyükelçi Bağış'ın görüşmede, Türk inşaat sektörünün, birçok ülkede olduğu gibi Çekya'da da özellikle Çek şirketlerle kurulacak ortak teşebbüslerle önemli işler gerçekleştirebileceği ve kısa süre zarfında söz konusu ticaret hacmi hedefinin yakalanabileceğine ilişkin değerlendirmesini paylaştığı belirtildi.

Bağış'ın parlamenter diplomasiye verdiği öneme işaret edilen açıklamada, TBMM'de çok aktif bir Türkiye - Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu bulunduğu ancak benzer bir Dostluk Grubu'nun Çek Parlamentosu'nda olmadığı, bunun üzerine Meclis Başkanı Vondracek'in konuyu bu hafta içerisinde ilgililer ile görüşeceğini ve kısa sürede bir Dostluk Grubu oluşturulmasının sağlanacağını taahhüt ettiği aktarıldı.

Görüşmede, ayrıca yenilenebilir enerji alanında yapılacak yatırımların yanı sıra çelik ve demir ham madde tedarikinin de ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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