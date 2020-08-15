Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna atanan Reyhan Özgür görev yerine ulaştı
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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna atanan Reyhan Özgür görev yerine ulaştı

NEW ABD'nin New York (NY) eyaletinde bir süredir boş kalan başkonsolosluk görevine atanan Reyhan Özgür görev yerine ulaştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna atanan Reyhan Özgür görev yerine ulaştı
15.08.2020 02:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 02:22

NEW ABD'nin New York (NY) eyaletinde bir süredir boş kalan başkonsolosluk görevine atanan Reyhan Özgür görev yerine ulaştı.

Geçen ay imzalanan kararname ile daha önce başkonsolos yardımcısı olarak görev yaptığı New York'a başkonsolos olarak atanan Reyhan Özgür, NY John F. Kennedy Havalimanı'na geldi.

Eski New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın mart ayında Ankara'ya çağrılmasının ardından yaklaşık 4 aydır boş kalan makama atanan Özgür, daha önce de New York'ta başkonsolos yardımcısı olarak 5 yıl görev yapmış, ABD'deki Türk toplumuyla yakın ilişki içinde bulunmuştu.

1978 Kırcaali doğumlu Reyhan Özgür, lisans öğrenimini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı'na 2004 yılında giren yeni Başkonsolos, bakanlığın merkez teşkilatında, Müsteşar Özel Müşavirliği birimi ile Protokol ve Enformasyon Dairelerinin yanı sıra, NATO Siyasi İşler Daire Başkanlığı ve Bakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği'nde Üçüncü Katip, NATO Daimi Temsilciliği'nde İkinci Katip ve Başkatiplik görevlerinde bulunan evli ve iki çocuk babası Özgür, pazartesi gününden itibaren yeni görevine başlayacak.

Kaynak: AA

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