Turistlerin Yeni Gözdesi: "Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, yaz sezonuyla turistlerin ilgi odağı haline geldi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Ziyaretçilerine beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla görsel bir şölen sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olduğu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adından sıkça söz ettiren göl, çevresinde bulanan kamp alanları ve tesislerle turistlere konaklama imkanı sağlıyor. Çevresinde bisiklet turları düzenlenen, kuş gözlenen, dalış yapılabilen göl, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.



12 HEKTARLIK ALAN 2011'DE TABİAT PARKINA ÇEVRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından gölün kenarındaki 12 hektarlık mesire alanı 2011 yılında tabiat parkına çevrildi. Yapılan çalışmalarla tabiat parkı içerisinde bir bölüm önümüzdeki yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan Ulusal Gençlik Kampları'na ev sahipliği yapacak. Burdur'un Göller Bölgesi'nde bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"TÜRKİYE'NİN ÖDÜL ALAN 5 GÖLÜNDEN BİRİ" "EN DERİN, EN BERRAK GÖL"

"Salda Gölü diğer göllerimizden çok daha farklı özelliklere sahip. Dünya'nın en derin, en berrak, en sağlıklı ve yüzmeye müsait olan göllerinden bir tanesi. Türkiye'de ödül alan 5 gölden biri. Bu bölgenin bakir olma özelliği, ziyareti daha da cazip hale getiriyor. Göle baktığınız zaman gölün tabanını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bölgedeki toprak yapısından dolayı oluşan beyazlıklar Mars'a benziyor ve başka benzeri yok. Salda Gölü, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak biliniyor. Özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde misafirlerimiz gelmeye başladı. Ulaşım ve alt yapıyla ilgili sorunlar çözüldükçe artış olacak."



"TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ"

Salda Gölü'ne gelen ziyaretçilerden Uğur Yıldız, "Maldivler'e gitmedik ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla buraya benziyor. Sosyal medyada da öyle lanse ediliyor zaten. Güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.



Caner Uygun da arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, Salda Gölü'nün çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu vurguladı.



Gölün havasının, suyunun ve manzarasının güzeliğini dile getiren Cebişli, "Türkiye'nin Maldivler'i gibi gerçekten. Fotoğraflar çok güzel çıkacak. Renkler harika gözüküyor." ifadelerini kullandı.

















