Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliği düzenlendi

Ekvator Ginesi'nde Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ekvator Ginesi'nde Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansındaki etkinliğine, büyükelçilik personelinin yanı sıra Malabo'da görev yapan Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, "15 Temmuz 2016'da silahlı kuvvetlerimize sızmış FETÖ mensupları ülkemizin demokratik kurumlarını, seçilmiş Cumhurbaşkanını, Meclisini ve Hükümetini kanlı bir darbeyle devirmek için hain bir darbe girişimini hayata geçirdiler." dedi.

Darbe girişiminin kumpas sürecinin son halkası olduğu belirten Cenk, "Halkımızın iradesi demokrasimizi kurtarmıştır." İfadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Cenk, "Cesaretleriyle ve onurlu duruşlarıyla tarih yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez