Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal