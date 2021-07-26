Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde, sağ kurtulan kızları Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı
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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde, sağ kurtulan kızları Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin Necla ve Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili olayda sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'in sosyal medya üzerinden yaptığı anket görenleri şaşırttı. Ankette, "Helallikler verilmeli mi?" diye soran Büşra, daha önce "Çok zor günler yaşadım, kimseye hakkımı helal etmiyorum" demişti.

Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesinde yaşayan Metin ve Necla Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018 gününde evine giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldü. Cinayet için başlatılan çalışmalarda çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü tutulan kiralık katilin evleri karıştırdığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde, sağ kurtulan kızları Büşra'nın yaptığı 'Hellalik' anketi görenleri şaşırttı
Metin-Necla Büyükşen

ABİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şüpheli konumunda olan ve olaydan sağ kurtulduğu öğrenilen Büşra Büyükşen'in ise sosyal medya üzerinden yaptığı anket görenleri şaşırttı. Posta'nın haberine göre, abisiyle fotoğrafını paylaşan Büyükşen, yaptığı ankette "Hellallikler verilmeli mi?" diye sordu.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde, sağ kurtulan kızları Büşra'nın yaptığı 'Hellalik' anketi görenleri şaşırttı

"KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMEM" DEMİŞTİ

Büyükşen, 3 yıldır baskı altında olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadığını belirterek, "Bu 3 yıl benim için çok zor geçti. Baskı altındaydım. Bana, 'Sen çok film izliyorsun' diyenler oldu, 'Tutturdun bir türküyü' diyenler oldu.' Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat' diyen oldu. Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'Konuş' diyen insanlar oldu. 'Keşke sende ölseydin', diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sosyal medyada bile bana hakaret ve küfredip, insanlık dersi vermek isteyenler oldu. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde, sağ kurtulan kızları Büşra'nın yaptığı 'Hellalik' anketi görenleri şaşırttı
Büşra Büyükşen ve abisi Osman Büyükşen

ŞÜPHELİLER ARASINDAYDI

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde, sağ kurtulan kızları Büşra'nın yaptığı 'Hellalik' anketi görenleri şaşırttı
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