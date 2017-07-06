Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"Na Başvurular Başladı

Garanti Bankası'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle 11'incisini düzenlediği "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması" için başvurular başladı.



Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, son 10 yılda kadın girişimcilerin başarılarının farkına varmasını, kendilerine inançlarının pekişmesini, hikayelerini daha fazla kadına duyurmasını ve cesaret kazanmasını sağlayan "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"na 15 Eylül 2017'ye kadar başvurulabilecek.



"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülüne layık görülen girişimin sahibinin 30 bin lira kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vadeden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincilerine ise 25 bin liralık ödüller verilecek.



Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle kendi iş alanında fark yaratan ve başarısıyla diğer kadın girişimcilere rol model olmak isteyen adaylar yarışmaya, www.kadingirisimciyarismasi.com sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.



Yarışmaya, Türkiye'de yaşayan ve hakim ortak olduğu işletmenin yıllık cirosu 40 milyon liranın altında kalan tüm kadın girişimciler katılabilecek. Kriterler kategori bazında farklılaşmakla beraber tüm başvurular, risk alma, cesaret gösterme, istihdam yaratma, sürdürülebilir finansal yapı, pazarlama yöntemlerini etkin olarak kullanması ve çevreye duyarlı olması gibi kriterlere göre değerlendirilecek.









"Bugüne kadar 33 bine yakın başvuru aldık"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Garanti Bankası olarak, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumsal refahın artması için kadının iş gücüne ve ekonomiye katılımının desteklenmesinin önemine inandıklarını belirtti.



Bu farkındalıkla 2006 yılında harekete geçen Garanti'nin, girişimci kadınları farklı bir segmentte değerlendiren ilk banka olduğunu bildiren Onaran, şunları kaydetti:



"Kadınları odağa aldığımız ve onları daha da güçlendirmek üzere çıktığımız bu yolda, 10 yıldan fazla süredir çalışıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı; finansmana erişim, cesaret, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel alanda yoğunlaştırıyoruz.



Kadın girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla 2007 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla bugüne kadar 33 bine yakın başvuru aldık. Kadın girişimcilerin başarılara dikkat çekmek ve başka kadınlara ilham vermesi amacıyla hayata geçirdiğimiz yarışmanın çarpan etkisi çok daha fazla oldu. Yarışmaya katılan kadınların yüzde 85'i çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkiledi. Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış meydana geldi. İşini büyütmek, cesaretiyle kadınlara rol model olmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza ve bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz."