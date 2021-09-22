Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü - Haberler
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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki'yle görüştü

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın

Afganistan'da, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi.

Afganistan'da, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Muttaki ve Erginay'ın bir araya geldiğini açıkladı.

Mücahid, görüşmede insani yardım, sağlık, Afgan mülteciler ve öğrenciler konularının ele alındığını belirtti.

Afganistan "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, Türkiye'den Afganistan'daki projelerini tamamlamasını isteyerek, ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi arzusuna vurgu yaptı.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü - Haberler
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