Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Boynukalın, paylaşımında "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerine yer verdi.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

KADIN-ERKEK PAYLAŞIMI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Boynukalın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" paylaşımı ile gündeme gelmişti.

AK PARTİLİ ZENGİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu paylaşıma tepki göstererek "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın - erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" sözlerine yer vermişti.

Zengin'in açıklamalarının ardından Ayasofya İmamı Boynukalın yeni paylaşımlarda bulunup şunları kaydetmişti:

"1 - Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber efendimiz (s.a.s)'in sünnetinde kadınlara iyi davranmayla ilgili bir çok emir olduğu hepimizin malumudur. Bu emirlerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Yine Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde bugün yaşanan cinayet ve şiddet gibi...

2 - Sorunların çözümüne dair birçok hüküm de bulunur. Ülkemizde bu alanda yaşanan sorunların kaynağı batıdan gelen ve bizim din, örf ve adetimize uymayan düzenlemelerdir. Sorunun kaynağı olan yerde çözüm aramak beyhude bir uğraştır. Müslümanlar çözümü Rablerinin dediğinde aramalı."