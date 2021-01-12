Türkiye'nin ilk 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'

Türkiye'nin ilk şifalı bitkiler bahçesi olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, tamamı organik yöntemlerle üretilen 700'ü aşkın bitkiyle tohum bankalarını aratmıyor. Uzman Biyolog Tuğçe Sevencan, "Asıl amacımız biyolojik çeşitliliği korumak. Bahçemiz halka açık, herkes buraya gelip tıbbi bitkiler konusunda bilgi alabilir" dedi.

Zeytinburnu'nda 2005 yılında 14 dönümlük arazi üzerine kurulan Tıbbi Bitkiler Bahçesi, organik yöntemlerle üretilen bitkilerin korunmasını, tanıtılmasını ve üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Bahçedeki 700'ü aşkın bitki birebir doğal ortamındaki haliyle yetiştirilirken, Türkiye'de üretimi oldukça zor olan kırmızı muz, mango ve avokado gibi meyvelerin hasadı için büyük özen gerekiyor.

Haftanın her günü ücretsiz gezilebilen bahçede, dışarıda bulunmayan birçok bitki türü satışa da sunuluyor. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, ıhlamur ve elma gibi kış bitkilerin yetiştiği bahçede, cildi yumuşatmak için kozmetik ürünlerde kullanılan aloe vera da koruma altına alınan bitkiler arasında bulunuyor.

"TIBBİ BİTKİLER TÜRKİYE'DE ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Bahçede geleneksel ve modern tıpta kullanılan birçok bitkinin yetiştirildiğini söylen Uzman Biyolog Tuğçe Sevencan, "Tıbbi bitkiler konusu dünyada çok önemli bir yere sahip. Son zamanlarda Türkiye'de de ön plana çıkmaya başladı. Bahçemiz halka açık bir bahçe ve herkes buraya gelip tıbbi bitkiler konusunda bilgi alabilir" dedi.

Bahçedeki bitkilerin çoğunluğunun Türkiye'de yetişen bitkilerden seçildiğini dile getiren Sevecan, "Bahçemizde yurt dışından getirilen bitkiler de var. Genellikle biyolojik yöntemlerle yetiştiricilik yapılan bahçemizde, herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmıyor. Bahçede, çay ve kozmetikte kullanılan bitkilerde oldukça fazla. Etken maddeleri saflaştırılarak ilaç sanayinde kullanılan tıbbi bitkilerde mevcut. İnsanlar buraya gelerek merak ettikleri bitkileri inceleyebiliyorlar. Okul gruplarıyla bazı çalışmalarımız ve projelerimiz de var" diye konuştu.

"ASIL AMAÇ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK"

Bahçede bir tohum bankası da olduğunu aktaran Tuğçe Sevencan, "Bahçenin asıl amacı biyolojik çeşitliliği korumak. Bir ticari amacımız yok. İş birlikleriyle elde ettiğimiz tohumları paylaşabiliyoruz. Elimizde olan fazla tohumları tezlere ya da araştırmalara destek olması amacıyla veriyoruz. Bakanlıklarla ve resmi kurumlarla anlaşmalarımız olabiliyor. Bahçe hem halkın faydalanabileceği hem de akademik çalışmaların yapılmasına olanak sağlıyor. Yaklaşık 60 ila 80 tür tropikal bitki var. Bahçede avokado, mango, papaya, pepino, Hindistan cevizi, pasiffilora, aloe vera, kumkuat ve kahve gibi birçok tür var. Bahçede arılar ve kümes hayvanları da bulunmakta. Çocukların ilgisini çekebilecek bir alan oluşturduk. Doğanın bütün formlarını bu alanda tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALOE VERA İLK YARDIM BİTKİSİ OLARAK KULLANILABİLİR"

Bahçede bazı özel alanlar oluşturduklarını kaydeden Uzman Biyolog Sevencan, "Taşlık alanlarda yetişen bitkiler bölümümüz var. Soğanlı türlerin yetiştirildiği alanlarımız var. Serada iki tane havuzumuz da mevcut. Bu havuzlarda su arıtımında kullanılan bitkileri tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca, bahçemizde toprağı temizleyici alanlarımıza da var. Aloe vera yanık tedavisinde çok etkili bir bitki, jelini hafif ev yanıklarında uygulayabiliyoruz. İlk yardım bitkisi olarak kullanılabilir. Üretiminin artırılmasını hedeflediğimiz su sümbülü ve su mercimeği ise Japonya ve Çin'de kanalizasyonları arıtmada kullanılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra DEMİR