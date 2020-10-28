Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı ( SİDA) adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

Savunma sanayii ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Aracın 2021'in ilk çeyreğinde göreve hazır olması hedefleniyor.Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHSIZ İNSANSIZ DENİZ ARACI ADI NEDİR?

Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi iş birliğinde geliştirilen ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA), düzenlenen bir etkinlikle duyuruldu. "ULAQ" olarak isimlendirildi.

TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHSIZ İNSANSIZ DENİZ ARACI ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin ilk SİDA'sı, 400 kilometrelik menzile sahip. Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşabilen deniz aracı, kriptolu milli haberleşme sistemi altyapısına da sahip. Ayrıca SİDA üzerinde bulunan sensörler, bu aracı hem gündüz hem de gece koşullarında kullanılabilir hale getiriyor. SİDA, farklı tiplerde faydalı yük taşıyabiliyor. Örneğin bu deniz aracına yerli füze entegreleri yapılabiliyor. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda elektronik harp veya karıştırma gibi sistemler de eklenebilen deniz aracı, bu sayede deniz koşullarında üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Yine bu araç, kendiyle aynı ya da farklı tasarımlara sahip olan insanlı veya insansız deniz araçlarıyla birlikte kullanılabilecek