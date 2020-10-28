Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

28.10.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:40
Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı ( SİDA) adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

Savunma sanayii ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Aracın 2021'in ilk çeyreğinde göreve hazır olması hedefleniyor.Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler?

TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHSIZ İNSANSIZ DENİZ ARACI ADI NEDİR?

Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi iş birliğinde geliştirilen ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA), düzenlenen bir etkinlikle duyuruldu. "ULAQ" olarak isimlendirildi.

TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHSIZ İNSANSIZ DENİZ ARACI ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin ilk SİDA'sı, 400 kilometrelik menzile sahip. Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşabilen deniz aracı, kriptolu milli haberleşme sistemi altyapısına da sahip. Ayrıca SİDA üzerinde bulunan sensörler, bu aracı hem gündüz hem de gece koşullarında kullanılabilir hale getiriyor. SİDA, farklı tiplerde faydalı yük taşıyabiliyor. Örneğin bu deniz aracına yerli füze entegreleri yapılabiliyor. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda elektronik harp veya karıştırma gibi sistemler de eklenebilen deniz aracı, bu sayede deniz koşullarında üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Yine bu araç, kendiyle aynı ya da farklı tasarımlara sahip olan insanlı veya insansız deniz araçlarıyla birlikte kullanılabilecek

İlgili Haberler

Jamaika nerede? Jamaika tam konumu nedir?Jamaika'nın başkenti neresi? Jamaika'nın para birimi nedir?
Jamaika nerede? Jamaika tam konumu nedir?Jamaika'nın başkenti neresi? Jamaika'nın para birimi nedir?
Tusi nedir, özelikleri nelerdir? Tusi adı nereden gelmektedir?
Tusi nedir, özelikleri nelerdir? Tusi adı nereden gelmektedir?
Türkiye Değişim Hareketi nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye Değişim Hareketi kurcuları kim?
Türkiye Değişim Hareketi nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye Değişim Hareketi kurcuları kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Babel Ali Koç Yücel İldiz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı adı nedir? Türkiye'nin ilk silahsız insansız deniz aracı özellikleri neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:40:38. #1.14#
title