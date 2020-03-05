Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!

05.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:42

"HER SIR ÖNCE SAHİBİNİ YAKAR"

GİZEMLİ CİNAYETLER SIRLARLA DOLU BİR DÜNYANIN KAPISINI AÇIYOR

Türkiye'de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef'in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayiş, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. ALEF yakında yayınlanacak ilk bölümünden itibaren izleyenleri gizem ve aksiyonla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Melisa Sözen, gizemli cinayetlerin izini süren Kemal ve Settar'ın yolculuğuna dahil oluyor ve bir İslam tarihi doktoru olan Yaşar'a hayat veriyor. Yaşar, bu yolculukla birlikte aradığı sırrın bir parçasının da kendisinde olduğunu öğrenecek.

MELİSA SÖZEN: "SÜRÜKLEYİCİ VE SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR HİKAYE"

Yönetmen Emin Alper'le birlikte çalışmayı çok istediğini söyleyen Melisa Sözen, Kenan İmirzalıoğlu ile çok uzun zamandır birbirlerini tanıdıklarını ama ilk kez aynı projede çalışma şansı yakaladıklarını, Ahmet Mümtaz Taylan'la ise yıllar içinde birçok kez aynı projede yer aldıklarını ve tekrar birlikte oynama şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Hem senaryoyu okuduğunda hem sahneleri izlediğinde "İyi ki bu işin içinde olmuşum'' diyen Sözen, bu çok katmanlı hikayenin sürükleyici ve seyir zevki yüksek bir iş olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler