Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
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Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!

BluTV ve FX'in ortak projesi Alef; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla yayın tarihi için geri sayıma başladı.

05.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:42

"HER SIR ÖNCE SAHİBİNİ YAKAR"

GİZEMLİ CİNAYETLER SIRLARLA DOLU BİR DÜNYANIN KAPISINI AÇIYOR

'de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef'in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayiş, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. ALEF yakında yayınlanacak ilk bölümünden itibaren izleyenleri gizem ve aksiyonla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu , gizemli cinayetlerin izini süren Kemal ve Settar'ın yolculuğuna dahil oluyor ve bir İslam tarihi doktoru olan Yaşar'a hayat veriyor. Yaşar, bu yolculukla birlikte aradığı sırrın bir parçasının da kendisinde olduğunu öğrenecek.

MELİSA SÖZEN: "SÜRÜKLEYİCİ VE SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR HİKAYE"

Yönetmen Emin Alper'le birlikte çalışmayı çok istediğini söyleyen Melisa Sözen, ile çok uzun zamandır birbirlerini tanıdıklarını ama ilk kez aynı projede çalışma şansı yakaladıklarını, 'la ise yıllar içinde birçok kez aynı projede yer aldıklarını ve tekrar birlikte oynama şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Hem senaryoyu okuduğunda hem sahneleri izlediğinde "İyi ki bu işin içinde olmuşum'' diyen Sözen, bu çok katmanlı hikayenin sürükleyici ve seyir zevki yüksek bir iş olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

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