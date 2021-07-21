Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
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Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Mili Parkı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Mili Parkı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların akınına uğradı.

Bayramın ilk günü kurbanını kesip yorulan vatandaşlar, bayramın ikinci gününde Çamlık Milli Parkı'ndaki ağaçların gölgesinde serinledi.

Kurban etini pişiren vatandaşlardan bazıları ise davul zurna eşliğinde eğlenerek yorgunluklarını attı.

İstanbul'dan gelen Murat Türker, dün kurban kestiklerini, bugün de ailesiyle Çamlık Milli Parkı'na geldiklerini söyledi.

Türker, çocuklar ve ailesiyle hoş vakit geçirdiklerini belirterek, "Hava iki gündür çok sıcak ama çamlık çok serin." dedi.

Ailesiyle Nevşehir'den gelen Lale Yolacar ise şunları söyledi:

"Dünürlerimize misafirliğe geldik. Çamlık Milli Parkı'nın 25 yıl önce görmüştüm. Hala aynı güzellikte duruyor. İnşallah hep bu şekilde durur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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