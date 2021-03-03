Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

03.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 18 yaşındaki kızını aramak için programa katılan anne, kızının fuhuş çetesinin içinde olduğunu öğrenerek yıkılmıştı. Tüm Türkiye'nin genç kızın fuhuş itiraflarıyla rezaleti konuştuğu olayda, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, Türkiye'yi şaşkına çeviren olayı kızını aramak için yayına katılan Gürcünaz adlı kadının feryatlarıyla gündeme getirmişti. Esra Erol'dan 18 yaşındaki kızı Zeynep'in bulunması için yardım isteyen kadın, kısa sürede evladının ortaya çıkmasına sevinemeden fuhuş çetesinin eline düştüğünü öğrenmesiyle yıkılmıştı.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

FUHUŞÇU AİLE ÜYESİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Programa katılan genç kızın olay yaratan itiraflarıyla ortaya çıkan fuhuş çetesi, polis ekipleri tarafından ifadeler göz önüne alınarak çökertilmiş, olayda adı geçen 3 isim ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından bugün öğle saatlerinde hakim karşısına çıkan Aysel Güngör-İsmail Güngör çifti tutukladı. Çift,'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda adı geçen diğer isim Halil Boral ise serbest bırakıldı. Tutuklanan çiftin yalnızca fuhuş değil çocuk satışından, sahte paraya kadar pek çok suça karıştığı öğrenildi.

700 TL KARŞILIĞINDA FUHUŞ İÇİN ANLAŞTI

Türkiye'nin konuştuğu olayda 18 yaşındaki genç kız, Esenyurt'ta yanlarına sığındığı aile ile haftalık 700 TL karşılığında fuhuş yapması için anlaştığını itiraf etmişti. Stüdyoda tansiyonun yükselmesine sebep olan itiraf sonrası, polis ekipleri harekete geçmişti.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hakan Akkaya Kenan Doğulu Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 00:02:47. #1.16#
title