Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Avrupa ülkesinde terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 18 yaşındaki kızını aramak için programa katılan anne, kızının fuhuş çetesinin içinde olduğunu öğrenerek yıkılmıştı. Tüm Türkiye'nin genç kızın fuhuş itiraflarıyla rezaleti konuştuğu olayda, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, Türkiye'yi şaşkına çeviren olayı kızını aramak için yayına katılan Gürcünaz adlı kadının feryatlarıyla gündeme getirmişti. Esra Erol'dan 18 yaşındaki kızı Zeynep'in bulunması için yardım isteyen kadın, kısa sürede evladının ortaya çıkmasına sevinemeden fuhuş çetesinin eline düştüğünü öğrenmesiyle yıkılmıştı.

FUHUŞÇU AİLE ÜYESİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Programa katılan genç kızın olay yaratan itiraflarıyla ortaya çıkan fuhuş çetesi, polis ekipleri tarafından ifadeler göz önüne alınarak çökertilmiş, olayda adı geçen 3 isim ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından bugün öğle saatlerinde hakim karşısına çıkan Aysel Güngör-İsmail Güngör çifti tutukladı. Çift,'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda adı geçen diğer isim Halil Boral ise serbest bırakıldı. Tutuklanan çiftin yalnızca fuhuş değil çocuk satışından, sahte paraya kadar pek çok suça karıştığı öğrenildi.

700 TL KARŞILIĞINDA FUHUŞ İÇİN ANLAŞTI

Türkiye'nin konuştuğu olayda 18 yaşındaki genç kız, Esenyurt'ta yanlarına sığındığı aile ile haftalık 700 TL karşılığında fuhuş yapması için anlaştığını itiraf etmişti. Stüdyoda tansiyonun yükselmesine sebep olan itiraf sonrası, polis ekipleri harekete geçmişti.