Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
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Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor

Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndaki buzullar, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle eriyor.

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndaki buzullar, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle eriyor.

Dağın zirvesinde bulunan 10,2 kilometrekarelik alana sahip "takke buzulu", güneyden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Öküz Deresi'ne, kuzeyden ise Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Cehennem Vadisi'ne kadar uzanıyor.

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Şimşek, AA muhabirine, Ağrı Dağı zirvesindeki buzulun, son buzul devrinden kaldığını ve bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de bulunan en büyük buzul örtüsünün Ağrı Dağı'nda olduğunu ifade eden Şimşek, "Ağrı Dağı zirvesinden yamaçlarındaki vadilere kadar sarkmış 10,2 kilometrekarelik buzul örtüsü bulunuyor. Ülkemizde bariz olarak etkisini gördüğümüz küresel ısınma, maalesef Ağrı Dağı üzerindeki buzulları da etkilemiş bulunuyor. Özellikle temmuz ayının başı ve ağustos ayı içerisinde eriyen buzullardan kaynaklı heyelanlar meydana geliyor." dedi.

Şimşek, bu sıralar bölgede yaşanan heyelanların, geçmişte yaşananlarla farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu heyelanlar tarihin belli dönemlerinde meydana gelmiş, fakat küresel ısınmaya bağlı değil de depremlerden kaynaklı vadilerden buzul kopmaları yaşanmış. 1840 yılının haziran ayı içerisinde Cehennem Deresi olarak adlandırdığımız vadide meydana gelen buzul kopması sonucu, yaklaşık 1600 kişi yaşamını kaybetmişti. Günümüzde ise küresel ısınmaya bağlı olarak Ağrı Dağı'nda buzul erimesi görülmektedir. Ağrı Dağı'nın özellikle güneye bakan cephesindeki 4 bin 500 metresinden başlayan Öküz Deresi'nde buzul erimeleri çok bariz bir şekilde görünüyor. Buzul erimesi sonucu ıslanan toprak, önüne de morenleri katarak dağın aşağılarına, yerleşim bölgelerine kadar akıp gelmektedir."

"Dağcılar için risk oluşturabilir"

Ağrı Dağı'nın, bölgenin simgesi olduğunu ve her yıl dünyanın birçok noktasından gelen dağcılar tarafından ziyaret edildiğini hatırlatan Şimşek, buzul erimelerinin ilerde dağcılık amacıyla bölgeye gelmek isteyenler için risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Şimşek, "Ülkemizde son günlerde oluşan farklı farklı hava olayları, genel olarak bu küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkmaktadır. Karedeniz Bölgesi'ndeki aşırı yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde aşırı sıcaklar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Cilo Dağı'ndaki buzul erimeleri, yine Ağrı Dağı'ndaki buzul erimeleri, dünya sıcaklığının artması, küresel ısınmaya bağlanabilir." diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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