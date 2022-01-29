Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler - Haberler
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler

İhlas Haber Ajansı, Nurhan İçmez - Güncel
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinden birisi olan Tokat RES'te kar yağışı ile birlikte oluşan manzara havadan görüntülendi.

TOKAT (İHA) - Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler

TOKAT - Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinden birisi olan Tokat RES'te kar yağışı ile birlikte oluşan manzara havadan görüntülendi.

Tokat merkeze bağlı Killi köyünde bulunan Rüzgar Enerji Santrali bin 650 rakım yükseklikte 34 adet Nordex rüzgar türbini ile elektrik üretiyor. Rüzgar gülleri kış ayında beyaz örtü ile birlikte dağlık alanda eşsiz manzaralar oluşturuyor. 90 metre yüksekliğinde her bir kanat ağırlığı 11 ton ağırlığında, 57 metre uzunluğundaki 3'er kanatlı türbinler zorlu kış şartlarında da elektik üretime devam ediyor. 2011 yılında 40 MW kapasite ile devreye alınan Tokat-Killik RES, kapasite artırımları sonrasında 94 MW kurulu güce ulaştı. Rüzgar güllerinde 73 bin kişinin günlük ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılanıyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler

Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler

Türkiye'nin en yüksek rakımlı RES'in de masalsı görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Güncel

Türkiye, Enerji, Tokat, kar, Güncel, Haber

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