Türkiye'nin "en yüksek ayaklı viyadüğü" vadinin iki yakasını bir araya getiriyor
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Türkiye'nin "en yüksek ayaklı viyadüğü" vadinin iki yakasını bir araya getiriyor

16.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:56
Türkiye'nin

Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının yüzde 22'si tamamlandı.

Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının yüzde 22'si tamamlandı.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen, Konya-Antalya'yı birbirine bağlayacak Eğiste Viyadüğü'nün yapımı sürüyor.

Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan projede, köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi.

Orta ayaklarda üstyapı imalatları devam eden projede, sağ ve sol köprünün üst yapı imalatlarında yüzde 22 ilerleme sağlandı. Eğiste Viyadüğü'nün 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.

Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.

Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek. 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.

"Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek"

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatın bölgeye heyecan getirdiğini söyledi.

Ülkenin prestijli projelerinden birinin bölgede yükseldiğine işaret eden Hadimioğlu şunları kaydetti:

"Büyük bir proje, ilçemiz sınırları içerisinde yapılıyor. Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu viyadük, 166 metre ile Türkiye'nin en yüksek ayaklı olması bakımından önemli. Zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Hadim'in turizmin potansiyeline katkı sağlayacak. İlçe ekonomisine katkı verecek. Buraya emek veren hükümetimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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