Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Hadim ilçesindeki Eyiste Deresinde yapımına başlanan Türkiye'nin ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eyiste Viyadüğü tamamlandığında Konya ile Antalya'nın Alanya ilçesi arasındaki ulaşım 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Konya'nın Hadim ilçesindeki Eyiste Deresinde yapımına başlanan Türkiye'nin ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eyiste Viyadüğü tamamlandığında Konya ile Antalya'nın Alanya ilçesi arasındaki ulaşım 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Hadim ilçesinde Toros Dağları üzerinde bulunan Eyiste Deresi'nde yapımına başlanan Eyiste Viyadüğünde çalışmalar sürüyor. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak viyadük hizmete girdiğinde Alanya-Konya arasında ulaşım 2 saat 15 dakikada sağlanabilecek. Dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci olan Eyiste Viyadüğü, Türkiye'nin de ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olarak dikkat çekiyor. Toplam uzunluğu bin 372 metre olan viyadük, dengeli konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirildi. Eyiste Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye'nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü olacak. Eyiste Viyadüğünin toplam genişliği ise 25 metre olacak. Gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak hizmet verecek Eyiste Viyadüğünün 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin kuzey ve güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi ve ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor. - KONYA

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz Demet Evgar Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Necip Uysal Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:10:57. #1.14#

title