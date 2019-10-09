Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki'

09.10.2019 11:11

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen 99 yaşındaki dev Aldabra kaplumbağası 'Tuki', hayvanat bahçesinin en fazla ilgi çeken hayvanları arasında. Türkiye'nin tek Aldabra kaplumbağası olan 'Tuki', derbi maçları öncesinde yaptığı tahminlerle de tanınıyor.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen dev Aldabra kaplumbağası 'Tuki', 99 yaşında. İyi bakıldığında 250 yıl kadar yaşayabilen dev Aldabra kaplumbağaları, 1,5 metreye ulaşabilen boyları ve ağırlıkları ile tanınıyor. Türkiye'nin tek dev Aldabra kaplumbağası olan ve şu anda 450 kiloya yaklaşan 'Tuki', veteriner gözetiminde 100 yaşına girmeye hazırlanıyor. Takım renklerinin olduğu toplar arasında seçim yapan 'Tuki', bu güne kadar son dünya Dünya Kupası finali de dahil, 5 önemli maç hakkında tahminde bulunarak müsabakaların galibini bildi.

Tuki hakkında bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veterineri Hilal Akbaş, "Tuki, Türkiye'nin tek Aldabra kaplumbağası. 1920 doğumlu ve şu anda 99 yaşında. Burada oldukça sağlıklı bir hayat sürüyor. Aldabra dev kaplumbağaları çok iyi şartlarda 200-250 yıl kadar ömre sahipler. İnşallah bizim Tuki'miz de o seneleri görecek. Tuki'nin ağırlığı şu anda yaklaşık 450 kilogram civarında" dedi.

Kaynak: DHA