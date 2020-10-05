Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu

05.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:18

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanıyor. Yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kum adacıkları endişelendiriyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğup Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Nehirde su seviyesi gözle görülür oranda düşerken nehrin içerisinde adacıklar ortaya çıktı.

Yaz aylarında beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları sebebiyle su seviyesinin düştüğü düşünülüyor. Balık tutmak için Kızılırmak'a gelen vatandaşlar su seviyesinin hiç olmadığı kadar azaldığını belirttiler.

"GEÇEN YIL BU ZAMANLAR YAĞIŞ VARDI"

Olta balıkçılığı yapan Yaşar Türkoğlu, "Yağış fazla olmadı bu yaz, kuraklık oldu. Balıklarda etkilendi. Balık tutuyoruz ama 3-4 tane. Gördüğünüz bu alanlar hep suydu, şimdi kara çıktı. 48 yaşındayım ekim ayında bu şekil sıcaklık ilk defa görüyorum. Geçen sene bu zamanlar yağış vardı" dedi.

"BALIK ÇIKMIYOR"

Olta balıkçılığı yapan Yunus Emre Kurum, kuraklığın etkisiyle suların çekildiğini belirterek, "Burası çok coşkulu akardı şimdi sular çekildi. Bu mevsimde bu hava şartları ilginç. Bizde vakit geçirmek amaçlı pazar günleri balık tutuyoruz ama balık çıkmıyor, balığı yıldırdılar. Kuraklığın ve yağış almamasının etkisinden dolayı sular çekildi" dedi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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