Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi

19.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:42

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen 1355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, toplu balık ölümleri de başladı.

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen 1355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, toplu balık ölümleri de başladı.

Sivas'tan doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Kızılırmak'ta sular çekilince toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Kırıkkale halkı için özellikle sulama ve balıkçılıkta önemli yeri olan Kızılırmak yatağındaki suların çekilmesiyle kuru bölgeler oluşması da dikkat çekti. Tarım arazilerini sulayan Kızılırmak, aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının da kapanması nedeniyle debisi oldukça düşük akmaya başladı. Kızılırmak'ın kıyılarında alüvyonlar ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Nehir drone ile havadan görüntülendi.

Olta balıkçılığı yapan Kemal Işıker, "Eskiden Kızılırmak çok akardı biz çocukken. Adı üstünde kızıl akardı. O vakitler çok balık tutardık eskisi gibi gür akmıyor. Bir baktık ırmağın kenarında hep ölü balık yazık günah. İnsan acıyor ben de bir olta balıkçısı olarak. O da Allah'ın yarattığı bir varlık. Her yer ölü balık kaynıyor. Irmak kesikte olsa az bir şey akıyor. Havasızlıktan ölmedi zannetmiyorum kesinlikle zehir bıraktılar. Yazık günah" dedi.

Uzunluğu 1355 kilometre olan Kızılırmak, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır. Başlıca kolları Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak'tır.

-İHA-

-İHA-

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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