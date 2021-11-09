SİNOP (İHA) - - Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta Kasım ayında deniz keyfi

SİNOP - Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta Kasım ayındaki pastırma sıcaklarına aldanan gençler 16 derece sıcaklıktaki denize girdi.

Sinop'ta son günlerde güneşli geçen havalar deniz sezonunu kaçıranlar için fırsata dönüştü. Hava sıcaklıklarının 20 derecelerde seyretmesi cadde ve sokakları hareketlendirirken, turizm sezonunda rastlanan manzaralar da yeniden yaşandı. Bazı vatandaşlar kıştan önceki bu son sıcakları denize girmek için fırsat bildi. Pastırma sıcaklarına aldana gençler Kasım ayında 16 derece sıcaklığa ulaşan denizde eğlendi.

Murat İsen, "Denizi çok seviyoruz. Arkadaşlarla girelim dedik. Kasım ayıymış hiç fark etmez Aralık'ta da deneyebiliriz. Havalar iyi gidiyordu. 3-4 gündür bayağı bir sıcak vardı. Bugün de keyfini sürelim dedik. Eğlendik bayağı. Yolda gelirken insanlar biraz tuhaf karşıladı. Deniz soğuk ama gene de güzel" dedi.

Şükrü Örs, "Pastırma sıcağının etkisiyle güneşe aldandık. Arkadaşlarla denize girdik. İlk başta soğuktu ama sonradan alıştık. Güzeldi eğlendik. Vize haftası sınavları da başlıyor. Boşluk bulduk bizde denize girdik stres attık" diye konuştu.