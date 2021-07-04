TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ
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TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (Mersin DOB) ev sahipliğindeki 'Gala Bale' adlı eserde Türkiye'nin en iyi balet ve balerinleri sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (Mersin DOB) ev sahipliğindeki 'Gala Bale' adlı eserde Türkiye'nin en iyi balet ve balerinleri sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mersin DOB 'Gala Bale' ile uzun süre akıllardan çıkmayacak yıldızlar buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yenişehir Belediyesi'nin desteği ile opera sahnelerinde gösterdikleri başarılı performanslar ile sanat kariyerlerini kanıtlamış 6 operanın bale solistlerinin birlikte sahnelediği 'Gala Bale' de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Daha önce sanatseverler ile buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış 'Kuğu Gölü', 'Don Kişot', 'Talisman', 'Hamlet', 'La Bayadere', 'Tango's', 'Amor Stella's', 'Bahçesaray' balesinin en özel bölümlerinden oluşan programda, Ankara DOB, İstanbul DOB, İzmir DOB, Mersin DOB, Antalya DOB, Samsun DOB, bale solistleri ile birlikte Mersin DOB Orkestra sanatçılarının performansı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Mehmet Balkan'nın sahneye koyduğu eserin Yönetmen Yardımcılığını Mersin DOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, Orkestra Şefliğini Hakan Kalkan üstlenirken Ankara DOB'den Kadir Okurer, Sultan Menteşe, Deniz Alp, İstanbul DOB'den Erhan Güzel, Ami Naıto, İzmir DOB'den Aslı Çilek, Mersin DOB'den Özlem Şenormanlılar, Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Tutku Barın Tümen, Yukiko Ito, Yuji Shımızu, Antalya DOB'den Milina Fidan, Samsun DOB'den Nazmiye Khozahsvılı, Yunus Emre Örgüt'ün sahne aldı.

Eser, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda sahneye taşınırken gece sonunda sanatseverler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Bu arada İstanbul Devlet Opera ve Balesi koreograflarından Tan Sağtürk'te koreografisini yaptığı Amor Stella's eserinin ilk kez sahnelenen bölümünü seyretmek için temsili izledi. Tan Sağtürk, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni kültür sanat etkilendiğini belirerek, "Çok zor bir süreç geçti fakat tünelin ucundaki ışıkta gözüktü diye düşünüyorum. Bir risk var o da dördüncü dalga. Dördüncü dalgayı da maskelerimizle, her şeyimiz ile kontrol etmeye kalkarsak, sanırım bu sürecide hep birlikte atlatacağız" dedi.

Tan Sağtürk her şeye rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Ben kendi adıma iki çalışma yürütüyorum. Hem İstanbul Opera Festivali'nin kapanış eseri olan 'Saraydan Kız Kaçırma'nın koreograflığını yaptım hem de burada da küçük koreografim var. Fakat gelen dansçılar olağan üstü işler yapmışlar. Dün genel provayı aldığımız zaman biz de alkış kıyamet, bugün de seyirciden normalin üstünde bir alkış bekliyoruz" diye konuştu.

Sanatseverler de uzun arada sonra kültür sanat eserleri için salonda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek pandemi kurallara uygun olarak daha çok eserin sahneye taşınmasını beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ
TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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