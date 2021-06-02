Türkiye'nin en güzel mavi tur noktaları tatilcileri bekliyor

Covid-19 salgını dolayısıyla yaz tatilini teknede geçirmeyi düşünen tatilciler için en güzel mavi tur noktaları misafirlerini bekliyor.

Covid-19 salgını dolayısıyla yaz tatilini teknede geçirmeyi düşünen tatilciler için en güzel mavi tur noktaları misafirlerini bekliyor.

Covid-19 salgını ile yaz tatilini aile ya da yakın arkadaş grubuyla kalabalıklardan uzak teknede geçirme fikri, tatil severler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Pandemi sebebiyle kullanıcılar klasik tatil seçenekleri yerine daha yakın çevresindeki kişilerin bulunduğu tekne tatilini tercih ediyor. Ziyaret edilebilecek en gözde mavi tur durakları ise tatilcileri bekliyor.

"En sık tercih edilen Bodrum"

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Bodrum, mavi tur severlerin oldukça sık tercih ettiği duraklardan biri olarak önümüze çıkıyor. Görülmeye değer pek çok destinasyon arasında başı çeken Bodrum'da mavi yolculuk turunda ziyaret edilebilecek popüler duraklardan biri olan ve dibi gözüken berrak denizi sayesinde ününe kavuşmuş Akvaryum Koyu ile Kleopatra'nın çamur banyosu yaptığı rivayet edilen Karaada tatilcilerin gözdesi olarak notlarda yerini alıyor.

"Fethiye'nin doğal koyları muhteşem"

"Işıklar Ülkesi" olarak bilinen Fethiye'nin birbirinden güzel doğa harikası koyları bulunuyor. Bu koylardan bazılarına karayolu ile ulaşım sağlanamadığından sadece tekne tatili sırasında keşfedilebiliyor. Doğa, deniz ve güneş üçlüsünün buluştuğu Fethiye'de ziyaret edilebilecek popüler mavi tur duraklarından biri; benzersiz doğası, turkuaz denizi ve meşhur kelebekleri ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Kelebekler Vadisi, bir diğeri ise; durgun denizi ve muhteşem doğası ile bilinen Ölüdeniz. Ölüdeniz'de yer alan Babadağı'nda tatil severler yamaç paraşütü yaparak tatiline farklılık katabiliyor.

"Göcek, en çok tercih edilen rotalar arasında"

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, tatil sezonu boyunca hem doğal güzellikleri hem bakir koyları ile mavi yolculuk severlerin en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Göcek'in suyu oldukça ılık olan ve bahar aylarından itibaren denize girebilmenin mümkün olduğu Sarsala Koyu'na tekne ile gitmek oldukça keyifli bir tatil seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer görülmesi gereken yer ise birçok tarihi kalıntıya ev sahipliği yapan ve Prens Adası olarak da bilinen Domuz Adası'dır. Bu kalıntıların bir kısmının su yüzeyinde bulunması sebebiyle tekneler Ada'nın kuzeyinde bulunan demirleme alanına yanaşabilmekteler..

"Yeşil Marmaris, misafirlerini bekliyor"

Marmaris, Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra doğal bir liman kenti olarak da biliyor. Sahip olduğu çam ormanları nedeniyle halk arasında "Yeşil Marmaris" olarak bilinen bu bölge, tekne tatili yapmak isteyenler için oldukça ideal bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Marmaris'in 25 kilometre güney batısında yer alan Kumlubük Koyu, dağ yamacında doğal güzelliğin denizle buluştuğu bir yer. Marmaris'te gezilebilecek bir diğer tatil durağı ise İngilizlerin "Bird the bed" yani "Kuş Yatağı" olarak isimlendirdikleri Marmaris'in Reşadiye yarımadasında yer alan Bördübet Koyu.

"Dalış tutkunlarının tercihi ise Kaş"

Dalış tutkunları için de ideal bir bölge olan Kaş, bu nedenle mavi tur tatilinde sıkça tercih ediliyor. Kaş'ın Hidayet Koyu bölgesinde yer alan sualtı arkeoloji parkı Kaş Arkeopark mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Tekne tatiliniz sırasında Kaş'ta ziyaret edilmesi gereken duraklar arasında ise Kaputaş Plajı ön plana çıkıyor. Eşsiz coğrafi yapısıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam eden ve "Kanyon Ağzı" olarak bilinen bu etkileyici bölge, iki dağın arasında kalan bir kanalın denize açıldığı harika bir plajı tatil severlere sunuyor. Kaş'ta gezilebilecek tatil duraklarından bir diğeri ise; Noel Baba olarak tanınan Nikolaus'un doğduğu topraklar olarak bilinen Patara Plajı. Berrak, tertemiz denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Patara, Türkiye'nin en uzun kumsallarından biri ve Caretta Caretta kaplumbağalarının da yıllardır üreme bölgesi olarak seçtiği bir alan olarak biliniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı