Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıkladı

Marka değerleme ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinde uzman Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını ortaya çıkardı.

Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıkladı
09.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:53

Marka değerleme ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinde uzman Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını ortaya çıkardı. Şirketin araştırmasına göre, 2020'de Türkiye'nin en değerli markası 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları oldu. İşte Türkiye'nin en değerli markaları:

Türkiye'nin En Değerli Markaları Brand Finance Tarafından Açıklandı

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme danışmanlığı Brand Finance, Türkiye'nin En Değerli Markaları - Turkey 100 çalışmasını neticelendirdi. Şirketin verilerine göre THY, yaklaşık 2 milyar dolar marka değeriyle bu yıl Türkiye'nin en değerli markası oldu.

Türk Hava Yolları'nı 1 milyar 616 milyon dolar marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Ziraat Bankası'nı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası, 1 milyar 361 milyon dolarla Turkcell, 1 milyar 273 milyon dolarla Arçelik takip etti. Turkcell'in 5. sıradan 4. sıraya, Arçelik'in 8. sıradan 5. sıraya yükseldiği görülüyor. Listenin 6. sırasında 1 milyar 87 milyon dolar marka değeriyle Türk Telekom var. Türk Telekom'un 2 sıra gerileyerek 6. sıraya yerleşmesi dikkat çekiyor. Listenin 7., 8., 9. ve 10. sırasında sırayla Akbank (998 milyon dolar), İş Bankası (951 milyon dolar), Yapı Kredi (876 milyon dolar) ve Ford Otosan (875 milyon dolar) var.

Bu Yıl 8 Yeni Marka Girdi

Listede bu yıl çeşitli iş kollarından 8 yeni marka görüyoruz. LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç, yeni markalar arasında.

Sektör bazında ise sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı yüzde 70 oldu. Marka değerinde en yüksek artış ise yüzde 140 ile Otokor'da oldu. Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip ediyor. Marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Beşiktaş'ı yüzde 34.8 ile Koçtaş, yüzde 32.2 ile Emlak Konut takip ediyor.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine hiçbir Türk kulübünün girememesi üzdü. Üç büyük; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüş oldu.

En Değerli 100 Markanın Toplam Değeri 24.6 Milyar Dolar

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner'in açıklamasına göre, Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 24 artarak 24.6 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Haber
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Beyazıt Öztürk Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:59:52. #1.14#
title