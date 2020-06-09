Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıkladı Marka değerleme ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinde uzman Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını ortaya çıkardı.

Marka değerleme ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinde uzman Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını ortaya çıkardı. Şirketin araştırmasına göre, 2020'de Türkiye'nin en değerli markası 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları oldu. İşte Türkiye'nin en değerli markaları:

Türkiye'nin En Değerli Markaları Brand Finance Tarafından Açıklandı

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme danışmanlığı Brand Finance, Türkiye'nin En Değerli Markaları - Turkey 100 çalışmasını neticelendirdi. Şirketin verilerine göre THY, yaklaşık 2 milyar dolar marka değeriyle bu yıl Türkiye'nin en değerli markası oldu.

Türk Hava Yolları'nı 1 milyar 616 milyon dolar marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Ziraat Bankası'nı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası, 1 milyar 361 milyon dolarla Turkcell, 1 milyar 273 milyon dolarla Arçelik takip etti. Turkcell'in 5. sıradan 4. sıraya, Arçelik'in 8. sıradan 5. sıraya yükseldiği görülüyor. Listenin 6. sırasında 1 milyar 87 milyon dolar marka değeriyle Türk Telekom var. Türk Telekom'un 2 sıra gerileyerek 6. sıraya yerleşmesi dikkat çekiyor. Listenin 7., 8., 9. ve 10. sırasında sırayla Akbank (998 milyon dolar), İş Bankası (951 milyon dolar), Yapı Kredi (876 milyon dolar) ve Ford Otosan (875 milyon dolar) var.

Bu Yıl 8 Yeni Marka Girdi

Listede bu yıl çeşitli iş kollarından 8 yeni marka görüyoruz. LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç, yeni markalar arasında.

Sektör bazında ise sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı yüzde 70 oldu. Marka değerinde en yüksek artış ise yüzde 140 ile Otokor'da oldu. Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip ediyor. Marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Beşiktaş'ı yüzde 34.8 ile Koçtaş, yüzde 32.2 ile Emlak Konut takip ediyor.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine hiçbir Türk kulübünün girememesi üzdü. Üç büyük; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüş oldu.

En Değerli 100 Markanın Toplam Değeri 24.6 Milyar Dolar

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner'in açıklamasına göre, Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 24 artarak 24.6 milyar dolara ulaştı.