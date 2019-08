Türkiye'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri Kahramanmaraş'ta açıldı

10.08.2019 13:55

Kaynak: DHA

TÜRKİYE'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Blueland Lunapark & Aquapark Eğlence Merkezi, Kahramanmaraş 'ın Onikişubat Belediyesi'nin yaptırdığı Expo 2023 alanında açıldı. 100 milyon TL'ye mal olan eğlence merkezi, ilk günden büyük ilgi gördü.83 bin 500 metrekarelik geniş alana inşa edilen eğlence merkezinde dönme dolap, hızlı tren, discovery, crazy dance, chaos, gondol, super shooter, büyük uçak, çarpışan oto, balon, atlı karınca, laleli küçük salıncak, çocuk uçağı, cocuk go kart ve yetişkin go kart yer alıyor. Her yaşa hitap etmesi nedeniyle ailelerin güzel zaman geçirebileceği eğlence merkezi dün akşam kapılarını açtı. Onikişubat Belediyesi'nin açılış günü ve saatini günler öncesinden duyurması nedeniyle eğlence merkezi ilk günden büyük ilgi gördü. Blueland'a gelenler özellikle dönme dolaba büyük ilgi gösterdi. 36 metre yüksekliğinde 24 kovadan oluşan dev dönme dolaba binmek isteyenler dolabın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.'EXPO'NUN BİRİNCİ ETABINI AÇTIK'Onikişubat Belediye Başkan Vekili Mustafa Evliya, eğlence merkezinin ailelerin gönül rahatlığıyla eğlenebileceği bir yer olduğunu söyleyerek, "Kahramanmaraş'ta Expo 2023 yaşam alanımızın birinci etabını hayata geçirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Kahramanmaraş'ımızı sadece Türkiye 'ye değil tüm dünyaya tanıtacak olan bu büyük projenin birinci etabının inşallah Kahramanmaraş'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'30 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR'Eğlence merkezinin işletmecisi Mesut Şahinkanat ise Blueland'ın Türkiye'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olduğunu söyledi. 100 milyon TL'ye yapılan merkezin enlerle dolu bir tesis olduğunu ifade eden Şahinkanat şöyle konuştu:"Tesisimiz, bölgenin en büyük eğlenme merkezi olup, Türkiye'nin de en büyüklerindendir. 30'a yakın güvenlik görevlisi ailelerin rahatça eğlenebileceği, çocukların kendilerini güvende hissedebileceği bir mekan haline getirdik. Aynı zamanda makinelerin tamamı yüksek güvenlik önlemleri alınmış, yurt dışından ithal edilmiş özel makinelerdir. Eğlenme merkezimizin en büyük özelliklerinden biri 36 metre yüksekliğindeki dönme dolabımızıdır. Ayrıca yan tarafta 15 metre yükseklikle Türkiye'nin büyüğü olan aquaparkımız var. Aynı zamanda tesisimizde Türkiye'nin en uzun pistine sahip go kart pistimiz var. Yine 197 metre ile Türkiye'nin en uzun ray uzunluğuna sahip hızlı trenimiz var ve bayramdan sonra faaliyete geçecek."