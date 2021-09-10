Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı
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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı Karabük Valiliği, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkış yasağının uzatıldığını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı

KARABÜK - Karabük Valiliği, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkış yasağının uzatıldığını bildirdi.

Karabük'te orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu yeniden Vali Gürel başkanlığında toplandı.

Toplantıda 30 Temmuz tarihinde alınan ormanlık alanlara giriş-çıkışların 9 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmasına ilişkin karara ek olarak yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışların 30 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığı bildirildi.

Giriş ve çıkış yasağının 8 Eylül ile 30 Eylül arasında uygulanması ve kontrolünün Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerince sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ve piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı kutlamalarda havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

(RB-OA-NT-Y)

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına giriş-çıkış yasağı uzatıldı - Haberler
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