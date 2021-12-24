TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN CEO'LARI ÖDÜLLERİNİ ALDI
İş dünyasının önde gelen isimlerinin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri'nde, 2021 yılının en beğenilen 50 CEO'su ödüllerini aldı.
İş dünyasının önde gelen isimlerinin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri'nde, 2021 yılının en beğenilen 50 Ceo'su ödüllerini aldı. KREA M.I.C.E. tarafından yapılan 'Altın Lider Ödülleri' platformunda tüm Türkiye'den 35 binin üzerinde oy kullanıldı. Türkiye'de iş dünyasında çalışan her bireyin tekil oyu ve cep telefonuna gönderilen doğrulama kodu ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021'de sona erdi. Oylamaların ardından 2021 yılının en beğenilen 50 Ceo'su, 50 CHRO'su, 50 CMO'su 3 gün süren ödül töreniyle, Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu. Dün, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törende, en beğenilen 50 CEO ödüllerin sahibi oldu. Ödül törenlerinin son gününde Nükhet Duru da sahne aldı. ŞİRKET LİDERLERİNİN BIRAKTIĞI ANLAMLI İZLERİ DESTEKLİYORUZ Hedeflerinin kapsayıcı, teknolojik ve güvenirliliği yüksek bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğuna dikkat çeken KREA M.I.C.E.?ın kurucusu Seda Mızraklı Ferik, gecede yaptığı açılış konuşmasında, 'Dante'nin dediği gibi zaman zaman ne kadar yol aldığımızı görmek için geriye de bakmalı. Hep ileriye bakınca yollar bitmez, zorluklar aşılmaz gelebiliyor. Pandemi dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu biraz daha güç zamanlarda liderlerin bıraktıkları anlamlı izleri desteklemek bizim için en büyük motivasyon ve gurur kaynağı' dedi. ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN 50 CEO Başak Şengül'ün sunumuyla gerçekleşen gecede ödüle layık görülen Türkiye'nin en beğenilen CEO'ları şöyle:
'Murat Yancı, Demirören TV Grup Başkanı
Ahmet Dördüncü, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Toyota, Ali Haydar Bozkurt, CEO
Alper Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü
Dominos Pizza, Aslan Saranga, DP EurasiaGroup CEO
Eczacıbaşı, Atalay Muharrem Gümrah, Yönetim Kurulu Üyesi
Hayat Kimya, Avni Kığılı, Hayat İcra Kurulu Başkanı
CMC Türkiye, Banu Hızlı, CEO, CMC Türkiye İcra Kurulu Üyesi, M+ Group
LC Waikiki, Berna Akyüz Öğüt, LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü
Coca Cola İçecek, Burak Başarır, Coca-Cola İçecek CEO'su
HaverFarma, Can Hisarlı, İcra Kurulu Başkanı
Sabancı Holding, Cenk Alper, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO
Doğan Holding, Çağlar Göğüş, İcra Kurulu Başkanı, CEO
Türk Tuborg, Damla Birol, CEO & Yönetim Kurulu Üyesi
Pepsico, Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
Sodexo, Eda Uluca, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Vodafone, Engin Aksoy, CEO
Siemens Healthineers, Enis Sonemel, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
Santafarma İlaç, Erol Kiresepi, Yönetim Kurulu Başkanı
Doğuş Holding, Ferit Şahenk, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
Make A Wish, Fusün Kuran, Make-A-Wish Türkiye CEO'su
Denizbank, Hakan Ateş, Finansal Hizmetler Grubu CEO
Akbank, Hakan Binbaşgil, CEO
Arçelik, Hakan Bulgurlu, CEO
Borusan Otomotiv, Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı
Kibar Holding, Haluk Kayabaşı, CEO
Kastamonu Entegre, Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre CEO'su ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı
Enerjisa Üretim A.Ş., İhsan Bayçöl, CEO
MondelezInterational Türkiye, İhsan Karagöz, Genel Müdür
Ege Yapı, İnanç Kabadayı, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Koç Holding, Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO
Mey Diageo, Levent Kömür, Genel Müdür
Evyap, Mehmet Evyap, İcra Kurulu Başkanı
Yıldız Holding, Mehmet Tütüncü, CEO
Hepsi Burada, Murat Emirdağ, CEO
Turkcell, Murat Erkan, Genel Müdür
Fiba, Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Unilever, Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Başkanı, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran
Yataş, Nuri Öztaşkın, Yataş Grup CEO
McDonald's, Oğuz Uçanlar, CEO
Karsan, Okan Baş, CEO
Albayrak Holding, Ömer Bolat, CEO
Cigna Sigorta, Pınar Kuriş, Genel Müdür
TAV Hava Yolları, Sani Şener, İcra Kurulu Başkanı
Petrol Ofisi, Selim Şiper, CEOve Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Türkiye, Sinem Türüng, CEO
Teknosa, Sitare Sezgin, CEO
P&G, Tankut Turnaoğlu, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür
Anadolu Isuzu, Tuğrul Arıkan, Genel Müdür? DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA