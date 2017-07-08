Türkiye'nin Dört Bir Yanından Dağ Horozu İçin Geldiler Ama Göremediler

– KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü çevresinde görülen dağ horozunu görebilmek için, yurdun dört bir yanından kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler şenliğe geldi. Sabahın ilk ışıkları ile dağ horozunu görebilmek için yaylaya çıkıldı. Ancak kuluçkaya yattığı sanılan dağ horuzu, iki saat süren gözlemde hiç görülmedi.



İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen, 2 gün sürecek Dağ Horozu Şenlikleri bu sabah erken saatlerde başladı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Semih Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, sabah saat 04.00'de Sivrikaya Köyü'ne bağlı Büyükyayla mevkiine çıktı. Özel Harekat polislerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayan grup, dağ horozu aradı. Yaylanın farklı noktalarına dağılan ve iki saat süren gözlem sonucunda dağ horozunun izine rastlayamayan grup, yayladan indi. Grup, foto safari için yayla turuna çıktı.



Rize Valisi Erdoğan Bektaş, bölgede varlığı bilinen dağ horozunu görmek için saat 02.30'da yola çıktıklarını belirterek, "Kuşun kuluçkaya yattığı söyleniyor. Sanıyorum bu nedenle göremedik. İkizdere Vadisi Türkiye'nin önemli kuş göç yollarından biri. 100'den fazla tür kuzeyden gelerek bu güzergahtan güneye iniyor, sonra da geri dönüyor. Bölgemizin doğal turizm varlıkları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Burada arayıp ta bulamayacağınız bir şey yok" dedi.



İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu'da bu yıl etkinlik için geç kaldıklarını belirterek, dağ horozunu bu nedenle göremediklerini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu da bölgenin en önemli turizm aktivitelerinden biri olan dağ horozu gözlemciliğinin Rize turizminin önemli aktivitelerinden olduğunu söyledi.



Etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılan kuş gözlemcileri ve foto safari meraklıları, dağ horozunu görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdiler, ancak doğanın muhteşem olduğunu ifade ettiler.



DAĞ HOROZU



Orta büyüklükte bir kuş olan ve Huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürür. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi'nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'de görülüyor. - İkizdere