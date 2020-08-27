Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Akdeniz'de gaz ve petrol arama çalışması için dönemin komutanlarıyla yaptıkları görüşmede kendilerine karşı çıkıldığını söyledi. Albayrak, arama çalışmasına karşı çıkan isimlerden birinin ise 15 Temmuz'un sembol fotoğraflarından birinde yer aldığını belirtti.

27.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol arama çalışmalarına engel olan isimlerin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların yer aldığı ve sembol olan fotoğrafta yer alan isimler içinde yer aldığını söyledi. O karede ise dönemin komutanlarından Murat Şizai ve İhsan Bakar var.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki akşam NTV canlı yayınında Türkiye'nin gaz ve petrol aramak için yaptığı çalışmalarla ilgili de konuştu. Bakan Albayrak, 15 Temmuz öncesi Doğu Akdeniz'deki çalışmalara engel olmak isteyenlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan darbecilerin sembol olan fotoğrafında yer alan isimler olduğunu belirtti. Söz konusu fotoğrafta ise dönemin Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şizai ve yine Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı İhsan Bakar yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, o isimlerle ilgili şunları yazdı "Şimdi size bir fotoğraf bırakacağım. Akın Öztürk başta olmak üzere 15 Temmuz'un lider kadrosundan isimler bu karede yer alıyor. Ama bu bir 15 Temmuz yazısı değil. O karenin altında Karadeniz'de çıkan doğalgaza uzanan bir zihniyet yatıyor.

"15 TEMMUZ'DA MERDİVENLERE DİZİLDİKLERİ FOTOĞRAF VAR YA BİRİSİ ORADA"

İsterseniz önce Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın anlatımlarına kulak verelim 'Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sahaları parsel parsel özel şirketlere ihale etmeye başladığında Bakanlar Kurulu'nda yüksek sesle konuyu gündeme getirdik. 'Böyle bir şey olamaz. Bizim egemenlik haklarımızın olduğu yerlerde, karasularımızda ihaleye çıkıyorlar' dedik. 'Etkin bir rol oynamamız lazım' dedik. Bunun üzerine Dışişleri, Genelkurmay ve Enerji Bakanlığı'ndan oluşan üçlü bir kurul oluşturuldu. Toplantıda bize 'Akdeniz'de ne işimiz var. Avrupa ne der, Amerika ne der? Gemimiz yok, kiralasak pahalı' diye devamlı itirazda bulunan bir yapı. Biz gereken cevabı orada verdik. 15 Temmuz'da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya, birisi orada.'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta

"MURAT ŞİZAİ VE İHSAN BAKAR YER ALIYOR"

15 Temmuz'un darbeci generallerinin dizildiği bir fotoğraf var. Orada Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şizai ve yine Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı İhsan Bakar yer alıyor. ABD'nin planları doğrultusunda ülkesine karşı darbe yapmaya çalışan FETÖ'cülerden her şey beklenir."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Haber Yorumları (15)
HASAN: Bu vatan hainlerinin her kursağından geçen lokma haram zehir zıkkım olsun. Bu embesil sürüngenleri feto iblisiyle beraber lağıma atıcan orada geberip gitsinler. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NERİMAN: devleti bu suratsizlarami emanet etmisler. bunlari adam sanip devleti teslim edenlere hakkim zehir zikkim olsun
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
BC: En arka sıra en ortadaki Cevat YAZGILI Komutan Hain değildir bu fotoğraftan bir gün sonra darbecilere karşı sabaha kadar çok büyük mücadele verdiği anlaşılıp serbest bırakılmıştır.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü Güncel
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu 3. Sayfa
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek Güncel
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Ekonomi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Dünya
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Ateş Adana Ankara
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 09:32:36. #1.14#
title