Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası açıldı
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Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası açıldı

22.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:38
Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk

TEL Türkiye'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi iş birliğiyle Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı.

TEL Türkiye'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi iş birliğiyle Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı.

Terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın katılımıyla ilk dijital un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumunun açılış törenine katıldı.

Vali Erin ve Başbakan Mustafa, kurdeleyi kesmesinin ardından fabrikanın uyarı ziline basarak un üretimini başlattı.

Erin ve beraberindekiler, günlük ortalama 36-37 ton üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın bölümlerini gezdi.

Tohum Çoğaltma Genel Kurumu açıldı

Fabrikanın açılış töreninin ardından Vali Erin ve Başbakan Mustafa, bölgede mahsul veriminin iyileştirmesi için Türkiye'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi'nin iş birliğiyle kurulan Tohum Çoğaltma Genel Kurumunun açılışını gerçekleştirdi.

İkinci kurdeleyi kesen Erin ve Mustafa, kurum binasının avlusuna bir hurma fidanı dikti.

Bin metrekare alanda kurulan Tel Abyad dijital un fabrikasında, yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanılarak el değmeden un üretilecek.

Günlük azami 50-60 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada, 30 kişiye istihdam fırsatı sağlanacak.

Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye'den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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