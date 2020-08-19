Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek
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Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek

Türkiye'nin denizlerinde "ortak deniz resmi" oluşturulması ve ilgili kurumlarla paylaşılması için yerli sistem geliştirilecek.

19.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:24

Türkiye'nin denizlerinde "ortak deniz resmi" oluşturulması ve ilgili kurumlarla paylaşılması için yerli sistem geliştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) arasında, Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar tarafından imzalanan protokol kapsamında, Türkiye'nin denizlerinde ortak resmin oluşturulması kapsamında, KEGM'ye bağlı tüm gemi trafik hizmetleri, Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi (Ulusal AIS) ve deniz seyir yardımcılarından dinamik izler ve veriler, mümkün olduğunca gerçek zamanlı alınarak entegre edilecek ve birleştirilen izler ile veriler filtre edilerek ilgili kurumlarla paylaşılması için web tabanlı bir sistem geliştirilecek.

Durmuş Ünüvar, protokole ilişkin, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ile başlayan iş birliği ve çözüm ortaklığının Ortak Deniz Resmi Protokolü ile devam ettiğini söyledi.

İki güzide kurumun karşılıklı çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ünüvar, "Bugüne kadar gelinen süreçte HAVELSAN'a teşekkürlerimi iletiyorum. Kullandığımız tüm sistemlerin yerli ve milli yazılım ve sistemlerle donatılmasında önemli hizmetler veriyoruz. Bu anlayışımız bundan sonra da bu şekilde devam edecek. İnşallah bundan sonra çok daha güzel projelere imza atacağız. Uluslararası alanda da denizcilik sektöründe neler yapabileceğimizi kurguluyoruz." dedi.

Ortak deniz resmi oluşturulacak

Mehmet Akif Nacar da KEGM ile HAVELSAN arasında 2019 yılında imzalanan bir iş birliği anlaşması olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Protokolümüz, daha önce yapılan bu anlaşmaya dayanılarak Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerden de yararlanılarak hazırlandı. Denizlerimizde kullanılan farklı sistemlerdeki veri ve iz bilgilerini kullanacağız. Bu iz ve verilerle bir ortak deniz resmi oluşturacağız ve ilgili kurumlarla paylaşacağız."

Geliştirilecek yazılımın, deniz trafiğine yönelik ileride kurulması muhtemel iz ve veri üretecek sistemlere entegrasyonuna uygun bir altyapıya sahip olacağını dile getiren Nacar, "Yazılım aynı zamanda Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun e-seyir stratejisine uygun olarak geliştirilen kıyı tabanlı teknolojilerle uyum sağlayacak esneklikte olacak. Kurumlarca tesis edilmiş sistemlerde ve bu sistemlerin işleyişlerinde değişiklik gerektirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Nacar, projenin devamında bir eğitim merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türk denizciliğine ve yerli-milli teknoloji geliştirmeye olan katkılarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek

Kaynak: AA

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