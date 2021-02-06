Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısının Brezilya'daki üçüncü faz sonuçları netleşti

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Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac'ın aşısının üçüncü faz sonuçları açıklandı. Brezilya'daki sonuçlara göre yüzde 50.6, Türkiye'deki çalışmalara göre yüzde 91.2 koruyuculuğu olduğu belirtilen aşıya Çin'de kullanım onayı verildi. Aynı araştırmada aşının hastane yatışları ile ölümcül durumlara karşı ise yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi.

Koronavirüsü salgınını bitirmek için pek çok ülkede aşılar geliştirilirken, Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aşının etkinlik oranına ilişkin önceki fazlarda farklı test sonuçlarının açıklanması soru işaretleri doğurmuştu. Üretici şirket Sinovac, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin sonuçları açıkladı.

Türkiye ve Brezilya'daki test sonuçlarını ayrı ayrı duyuran Sinovac, Güney Amerika ülkesindeki denemelere 18 yaş üstü 12 bin 396 kişinin katıldığını duyurdu.

TÜRKİYE VE BREZİLYA'DA FARKLI SONUÇLAR

Gözlem sürecinde 253 pozitif vakanın meydana geldiği belirtilirken, 14 gün arayla uygulanan iki doz sonrası aşının enfeksiyonu önlemede yüzde 50.6, tedavi gerektiren vakaları önlemede yüzde 83.7 ve hastane yatışları ile ölümcül durumlara karşı ise yüzde 100 koruma sağladığı ifade edildi.

Türkiye'deki çalışmalara da ayrı bir parantez açan Sinovac, 14 gün arayla iki doz aşı olan kişi sayısının 1322 olduğunu duyurdu. 29 vaka üzerindeki analizlerin baz alınmasına göre, Türkiye'de çalışmaların sonucunda koruyuculuk oranının yüzde 91.25 olduğu vurgulandı.

ONAY ALAN İKİNCİ ÇİN AŞISI

Öte yandan Sinovac'ın açıklamasının ardından, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, CoronaVac aşısının yaygın kullanım onayı aldığını duyurdu. CoronaVac, Sinopharm'ın geliştirdiği aşının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüsü aşısı oldu.

ENDONEZYA 'HELAL' DEMİŞTİ

Türkiye'nin yanı sıra Endonezya'da da incelenen CoronaVac'ın helal olup olmadığı tartışmalarına son nokta koyulmuştu. Aşıyı mercek altına alan Ulema Konseyi, domuz ürünleri içermeyen aşının uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını ve 'helal' olduğunu duyurmuştu.

TOPLAM 50 MİLYON DOZ GELECEK

Türkiye, Çinli, şirketle 50 milyon doz inaktif aşı için el sıkıştı. Tamamının Türkiye'ye getirilmesiyle 25 milyon kişi aşılanmış olacak. Türkiye'ye şu ana kadar 9,5 milyon doz aşı geldi.