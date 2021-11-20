Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas, Amasya'da fabrika açılışına katıldı - Haberler
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas, Amasya'da fabrika açılışına katıldı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika açılış törenine katıldı.

AMASYA (AA) - Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) fabrika açılış törenine katıldı.

Kavas, avize üretim tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularında ciddi mesafe alındığını söyledi.

Merzifon'da üretim yapan firmaların olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Kavas, "Merzifon'a, Amasya ve Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. Başka yerlerde görüp de gıpta ettiğimiz, 'Bizde neden yok?' dediğimiz şeylerin aslında bizde olduğunu görmek mutluluk verici. Kapıdan girdiğimde 'Acaba pazarlama mı?' diye düşündüm ama üretim olduğunu öğrenince gurur duydum. Merzifon ve Amasya, tarihi, kimliği olan, insanı kıymetli şehirlerimizden. Ülkenin, tarihin derinliklerine güzel izler bırakmışız. Bugün nöbet bizlerde, sizlerde. Bu izleri bugün sizler bırakıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bölge insanının girişimci ruhu sayesinde başarı hikayelerinin artacağına inandığını vurgulayan Kavas, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada belki bizlere de o çağlarda ekmek veren kapılar olsaydı gitmezdik, şehrimizi terk etmezdik. Birçok insanımız Merzifon'un dışında çalışıyor ama gönlümüz hep Merzifon'da. Merzifon'un adını her yerde zikretmekten, buraya ait olmaktan, bu güzellikleri görmekten gurur duyuyoruz. Bu başarılar inşallah burada kalmayacak, dünya bunlardan haber dar olacak. Zaten böyle firmalar da OSB'de mevcut. Nasıl biz dünyadan ürün alıyorsak, dünya da Merzifon'dan alacak. Her daim güçlü olun, beraber olalım, birlikte olalım. Beraber bu şehrimizin değerine değer katalım."

Merzifon Kaymakam Vekili ve Suluova Kaymakamı Abdullah Şen de Kovid-19 sürecine rağmen istihdama yönelik yatırımların devam ettiğini dile getirerek, "Salgın sürecinde istihdama kapı açacak olan, Merzifon OSB'de yatırım yapacak firmamız bizi sevindirdi. Hem ülkede ihracata hem de yerelde istihdama katkılarından dolayı yatırımcımızı kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas, Amasya'da fabrika açılışına katıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas, Amasya'da fabrika açılışına katıldı

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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