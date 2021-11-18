Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmeye, İşleri Bakanı Barnaba Marial Benjamin de katıldı.

Toplantıda Türkiye'nin Güney Sudan barış sürecine desteğini teyit eden Büyükelçi Mutaf, Büyükelçiliğin insani yardımlar, kapasite artışı ve eğitim alanlarındaki faaliyetleriyle bu ülkedeki Türk yatırımları konusunda bilgi verdi.

Türkiye'yle mevcut iyi ilişkilere verdiği önemi vurgulayan Cumhurbaşkanı Mayardit de bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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