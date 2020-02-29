Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit...
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

29.02.2020 03:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 03:27
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu:

Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

'nin BM Daimi Temsilcisi bir konuşma yaptı. (6)

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit...
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