Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit...
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.
29.02.2020 03:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 03:27
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu bir konuşma yaptı. (6)
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek"
Kaynak: AA