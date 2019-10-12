Türkiye'nin beşinci yüz naklini geçiren Recep Sert Bilecik'te gözaltına alındı

12.10.2019 17:07

Bilecik'te bir kişiye 3 el ateş eden Türkiye'nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert ile saldırı olayıyla ilgisi olduğu belirtilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Sert; Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz-çene nakli yapıldıktan sonra hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenmişti.



Alınan bilgilere göre; 10 Ekim perşembe günü gece yarısı saat 02.20 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsı hiç tanımadığı bir kişi 3 el ateş etti. Şans eseri kurşunların hiç biri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.



İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerin titiz çalışması sonucu Bilecik'te bulunan bir çiğköfte firmasına ait 4 dükkanı Mehmet C.'nin, iş yerlerini İrfan Demir'e devrettiği, bununla ilgili aralarında anlaşmazlıklar olduğu bu sebeple tehdit edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler olay yerindeki güvenlik kameraları izlerken, olay günü İrfan Demir'e ateş eden şahsın Mehmet C.'ye ile yakınlığı bulunan Recep Sert olduğu tespit edildi. Recep Sert'in olay günü akrabası olan Samet S. ile birlikte 16 PZ 855 plakalı beyaz renkli bir araçla Bilecik iline geldikleri, aracın kiralık olduğu ve Recai Yılmaz adına kiralandığı bilgilerine ulaştı. Tüm delilleri birleştiren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Recep Sert'in Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Şüpheli şahıs İnegöl ilçesinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.



Öte yandan Recep Sert'in yanı sıra eşi olan Esma S., Samet S. ve İrfan Demir ile husumeti bulunan Mehmet C. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA