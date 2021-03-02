Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2)

02.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:51
Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2)

'HASTALIĞI YAŞAYANLARIN ANLATTIKLARI VE ÖLÜMLER HALKI KORKUTTU'Uşak Tabipler Odası Başkası Op. Dr. Adnan Memiş, hastalığı yaşayanların anlattıkları ve ölümlerin halkı korkuttuğunu, bu nedenle halkın tedbirlere uyması nedeniyle vakaların düştüğünü söyledi.

'HASTALIĞI YAŞAYANLARIN ANLATTIKLARI VE ÖLÜMLER HALKI KORKUTTU'

Uşak Tabipler Odası Başkası Op. Dr. Adnan Memiş, hastalığı yaşayanların anlattıkları ve ölümlerin halkı korkuttuğunu, bu nedenle halkın tedbirlere uyması nedeniyle vakaların düştüğünü söyledi. Memiş, "Hasta sayılarının ve vefatların fazlalığı halkı daha dikkatli olmaya sevk etti. Uşak'ta hastalığa karşı yükselen korku, vakaların azalmasında başrolü oynadı. Birkaç ay öncesinde Uşak'ta durum çok kötüydü. Hastaneler ve yoğun bakımlar dolup taşıyordu. O zamana kadar halkın vaka sayılarından pek haberi yoktu. Artan vaka ve vefat sayıları küçük bir şehir olan Uşak'ta hızlıca duyuldu, insanlar çok korktu ve daha dikkatli davranmaya başladılar. Vakaların azalmasında en büyük etki bu oldu. Vakaların arttığı zamanlar da emniyet güçleri en kalabalık olan caddelerde yoğun denetimler yaparak, halkın topluca bir araya gelmesine müsaade etmedi. İnsanların bir araya gelmesini önlemek için caddeler dahi kapatıldı. Emniyet güçleri bu konuda çok titiz davrandılar. Sağlık çalışanlarının da hakkını vermek gerek. Onlar da hastalıkla mücadele de ve aşı çalışmaların da büyük özveriyle çalıştılar. Uşak'ta artık taziyeler de kısıtlı kişilerle yapılıyor. Bu tür önlemlerle vakalar büyük oranda düştü. Ayrıca Uşak'ın nüfusu düşük olduğu için vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını da pek kullanmıyor, işlerine yürüyerek gidebiliyor" dedi.

Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Cem Yılmaz Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Serdar Aziz Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 18:58:01. #1.14#
title