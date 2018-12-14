Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik olarak yaptığı operasyonlarda hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi'ye protesto notası verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal etmesini ve kuzey Irak'ta can ve mal kaybına yol açan bazı bölgeleri hedef almasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Irak'ın notasına karşı Ankara'dan henüz bir açıklama gelmedi.



Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şengal ile Karacak Dağı bölgelerinde YPG ve PKK'ya ait hedeflerin vurulduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, "Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için, BM Anlaşmasının 51'nci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda icra edilen harekata yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da katıldı" ifadesi kullanılmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fırat Nehri'nin doğusunda Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik bir operasyonun birkaç gün için başlayacağını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı herhangi bir askeri harekatın ABD'nin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle "endişe verici" ve "kabul edilemez" bulunduğunu açıklamıştı.