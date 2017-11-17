Türkiye'nin 'Altın Kalite'si Birevim

179 ülkeden farklı sektörlerin ödüllendirildiği törende Birevim; 'Altın Kalite Ödülü'ne değer bulundu.



Birevim, QC100 Toplam Kalite Yönetimi prensipleri doğrultusunda çalışan uluslararası bir kurum olma özelliği taşıyan Business Initiative Directions (BID) tarafından Uluslararası Altın Kalite Ödülüne layık görüldü. İkinci yılında göstermiş olduğu başarı ile sektöre kazandırdığı yeniliklerle uluslararası bir ödül olan Altın Kalite Ödülünü Türkiye'ye kazandıran Birevim'e ödül, Business Initiative Directions (BID) CEO'su Jose E. Prieto tarafından Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye takdim edildi.



"Umuyoruz ki Türkiye'den sonra dünyanın farklı ülkelerinde de Birevim yöntemleri uygulanacaktır."



Farklı ülkelerden farklı sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu ödül töreni salonunda Birevim yöntemlerinin tanıtımını yapan Birevim Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mücahit Karabalık şunları söyledi; "Geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde Türkiye'de insanlar faiz ve fark ödemek zorunda kalmadan gayrimenkul sahibi olabiliyorlar. Umuyoruz ki Türkiye'den sonra dünyanın farklı ülkelerinde de Birevim yöntemleri uygulanacaktır."

Karabalık'ın yaptığı konuşma diğer katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlenirken, program sonrası farklı ülkelerden katılımcılar Birevim yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi alarak kendi ülkelerinde böyle bir yöntemin uygulanması gerektiği konusunda talepte bulundular. Birevim yöntemlerini kendi ülkelerinde uygulamak isteyen katılımcılarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.