Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı
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Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Türkiye; Yunanistan, Güney Kıbrsı Rum Yönetimi'ne karşı Akdeniz'de elini güçlendirmek için arka kapı diplomasisine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ile Mısır'ın istihbarat servisleri Akdeniz'de deniz yetki alanı anlaşması için dirsek teması halinde. Anlaşma sağlanırsa Mısır Kıbrıs'ın 3 katı büyüklükte bir alanı denizde kazanacak.

18.09.2020 07:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 07:57

Türkiye ile Mısır'ın arası darbeci Sisi nedeniyle gerilse dahi daha önceleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği gibi istihbarat servisleri aracılığıyla iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Bu görüşmelerdeki amaç Akdeniz'de Mısır'ı Türkiye'nin yanına çekmek ve Mavi Vatan doktrini için avantaj sağlamak. Anlaşma sağlanırsa Mısır'ın avantajı ise Kıbrıs'ın 3 katı büyüklüğünde bir alanı kendi deniz yetki alanına katması olacak.

"MISIR'LA LİBYA GİBİ BİR ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Hürriyet'ten Hande Fırat konuyla ilgili ulaştığı detayları şu şekilde yazdı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yönettiği Tarafsız Bölge'de bu görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır'a 'Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz' dedik" açıklamasını yaptı. Ben de Mısır'a önerilen anlaşmanın peşine düştüm.

BAE MISIR'A TÜRKİYE KARŞITLIĞI İÇİN PARA AKTARIYOR

Önce Ankara, Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:

-Yunanistan, Mısır'ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır'ı yanına çekiyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır'dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.

-Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır'a teklif edilen anlaşma ne?

MISIR, TÜRKİYE İLE ANLAŞIRSA 3 KIBRIS KADAR ALANI EKONOMİSİNE KATACAK

Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:

"Teklif edilen anlaşma Mısır'a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. 'Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın' denildi. Açık şekilde Mısır'ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.

Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı

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