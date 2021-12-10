Türkiye'nin acil ve hava ambulans hizmetleri kongrede değerlendirildi - Haberler
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Türkiye'nin acil ve hava ambulans hizmetleri kongrede değerlendirildi

Türkiye'nin acil ve hava ambulans hizmetleri kongrede değerlendirildi
AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, sağlık alanında acil hizmet noktasında Türkiye'nin bölgede lider ülke konumunda olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, sağlık alanında acil hizmet noktasında Türkiye'nin bölgede lider ülke konumunda olduğunu belirtti.

DSÖ ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kovid-19 Pandemisi Bağlamında Havacılık Sağlık Lojistiği ve Hava Ambulansları Sağlık Hizmetleri Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde başladı.

Kongreye çevrim içi olarak katılan DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev, Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen kongrenin küresel anlamda önem taşıdığını belirtti.

Dünyadaki acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Berdyklychev, "Acil hizmet noktasında Türkiye bölgesinde lider konumda. Özellikle Kovid-19 sürecinde kendi vatandaşlarının tahliyesini başarılı bir şekilde sağladı." dedi.

DSÖ olarak 2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Berdyklychev, kaliteli sağlık hizmetlerinin ulaştırılması noktasında sağlanan iş birliği için teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık alanında havacılık hizmetleri hakkında sunum yaptı.

Her alanda havacılık desteğinin başarılı sonuçlar sağladığını ifade eden Erdöl, sağlık alanında da havacılık hizmetlerine büyük önem verildiğini kaydetti.

Sağlık hizmetlerinde son 20 yılda muazzam bir dönüşüm yaşandığını anlatan Erdöl, "Türkiye bugün 53 ülkeye hasta nakli, yani oradan hasta getirip götürmeyi başarabilen bir ülke haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlıktaki dönüşüme verdiği desteğe, hava hizmetlerine yönelik talimatlarına müteşekkir olmamız lazım." diye konuştu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar da hava ambulansı hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 150 katılımcının yer aldığı kongre, pazar gününe kadar devam edecek.

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AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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