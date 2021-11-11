Türkiye'nin 7 ilinden seçilen kadın sanat elçilerine eğitim desteği

İSTANBUL (DHA) - İyilik İçin Sanat Derneği'nin İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'ndan hibe desteği almaya hak kazandığı "Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi" projesi eğitimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında 7 ilden seçilen sanat elçileri, 6-7-8 Kasım tarihlerinde Akasya Kültür Sanat'ta eğitimlerini tamamladı.

Sanatın birleştirici gücüne inanan ve genç sanatçıların üretimini destekleme motivasyonu ile hareket eden İyilik İçin Sanat Derneği'nin "Sanat Elçileri" adını verdiği projesi kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van illerinden projeye katılmaya hak kazanan her şehirden iki sanat elçisinin oluşturduğu, tamamı kadınlardan oluşan 14 kişilik ekip, İstanbul'da konunun uzmanlarından 3 gün boyunca "Sanat Elçisi Eğitmen Eğitimi" aldı.

Sanat elçileri, Akasya Kültür Sanat'ta 6-7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşen eğitimlerde, kadınların yerel kültür politikalarının oluşturulması süreçlerinde etkin rol almaları, sanat platformlarına demokratik katılım hakkının yaygınlaştırılması ve genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi konularında alanında uzman eğitmenlerden eğitimler aldı. Eğitimlerin ardından genç sanatçılara "Sanat Elçisi Eğitmen Eğitimi Katılım Belgesi" de verildi.

PROGRAM 4 GÜN SÜRDÜ

Proje kapsamında belirlenen 7 pilot ilden seçilen 14 genç kadın sanatçı, 5 Kasım Cuma günü İstanbul'a gelerek tanışma ve oryantasyon süreçlerinin ardından Müze Gazhane'ye ziyarette bulundu. Genç sanatçılar 6 Kasım Cumartesi günü Akasya Kültür Sanat'ta eğitimlerini almaya başladı. Tüm gün süren eğitimlerin ardından Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın akustiğinde gerçekleşen "Sarnıç Konserleri" kapsamında İBB Oda Orkestrası, Quartet, Mozart Gecesi'ne katılan sanat elçileri, devam eden günlerde de tüm gün eğitim gördü. Genç sanatçılar eğitim programlarının dışında, Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı'nda Ozan Ünal'ın "Rüya anıdan sayılır mı?" sergisini, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu'nu ve Süleyman Saim Tekcan'ın kurduğu Türkiye'nin tek baskı resim müzesi İMOGA-İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni gezdi. "Sanat Elçisi Eğitmen Eğitimi" programı kapsamında İstanbul'a gelen genç kadın sanatçılar, 4 günlük programın ardından 9 Kasım Salı günü geldikleri illerin yolunu tuttu.

Genç sanatçılar İstanbul'da konunun uzmanlarından aldıkları eğitimler sonrasında geldikleri illere dönerek İyilik İçin Sanat Derneği'nin gözetmenliğinde yerel yönetimler, kurumlar ve üniversitelerde aldıkları eğitimler ışığında bir nevi sanat elçisi olarak 15 kadın sanatçıya sanat elçisi eğitimi verecek. Sanat elçilerinden eğitim gören 15 kadın sanatçı da bu eğitimlerin ardından sanat elçisi olacak ve sanat ortamının gelişimine katkı sağlayacaklar.

Konaklama ve mekan desteği Akasya tarafından sağlanan etkinlikte eğitimler de ücretsiz olarak gerçekleştirildi.